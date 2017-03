Junior Longo afirma que Marcos Trad errou ao publicar decreto que trata sobre o UBER

O parlamentar não concorda com Decreto nº 13.099, publicado no Diário Oficial de 24 de fevereiro de 2017 que dispõe sobre a exploração de atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros / Divulgação/Assessoria

Na manhã desta quinta-feira (02), o vereador e presidente da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito, Junior Longo (PSDB) afirmou que o prefeito Marcos Trad errou ao publicar o decreto que regulamenta o Aplicativos de Transporte de Passageiros e Motoristas Autônomos, mais conhecidos como “UBER”.

O parlamentar não concorda com Decreto nº 13.099, publicado no Diário Oficial de 24 de fevereiro de 2017 que dispõe sobre o uso intensivo do viário urbano municipal para exploração de atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros. “Se você ler o decreto e ver o que o prefeito Marcos Trad falou durante a coletiva realizada na segunda-feira (27), é totalmente contraditório. Primeiro precisaria de placa vermelha, depois da coletiva não precisa mais. Eram apenas 490 vagas, agora já pode ter um ajudante, enfim o prefeito tem realizado um bom trabalho por Campo Grande, mas com relação a regulamentação do UBER, na minha opinião ele errou feio e deixou a desejar em não ter feito parceria com o legislativo para ouvir as partes interessadas nessa regulamentação”, pontuou.t

Para o presidente da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito primeiro deveria ter sido convocada uma audiência pública, ouvir a população que é a principal interessada como consumidora do serviço, ouvir os motoristas que usam os aplicativos e os taxistas, para depois dessa ampla discussão chegar a um consenso que fosse justo e que respeitasse o direito de o passageiro escolher o meio de transporte que melhor o atenda.

“Fui o único vereador a comparecer na coletiva marcada pelo prefeito Marcos Trad na segunda-feira. Ouvi atentamente passo a passo o que ele mudou do decreto após a apelo vindos das mídias sociais. Conversei com representantes do sindicato e fui informado que muitos motoristas estavam com medo de sair para trabalhar, por achar que o decreto os impediria de exercer sua profissão”, afirmou Junior Longo.

Fui procurado aqui na Câmara pelo Paulo Pinheiro, presidente do APLIC (Associação dos Parceiros de Aplicativos de Transporte de Passageiros e Motoristas Autônomos de Mato Grosso do Sul) e a preocupação é latente. “Eles (os motoristas do UBER) estão com medo de algum tipo de retaliação”, me relatou.

Já há um abaixo-assinado online com mais de 7,5 mil apoiadores, pois de acordo com os motoristas o decreto da Prefeitura de Campo Grande regulamentando a Uber não especificou exatamente a forma de classificação dos motoristas que estarão aptos a trabalhar.

Há limitação de 490 veículos autorizados a rodar no sistema carona paga a partir de aplicativo de celular na Capital. Ao mesmo tempo, não há limite para o número de motoristas, que precisarão estar cadastrados na Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetran) e atender a uma série de exigências.

Além da Uber, a regulamentação permite que outras empresas do mesmo segmento possam atuar em Campo Grande. O número de 490 veículos para o serviço deve ser dividido se houver concorrência.

O descumprimento das regras pode gerar multas às empresas que variam de R$ 10 mil, na primeira ocorrência, a até R$ 1 milhão, com o risco de cassação da autorização se houver reiteradas reincidências.

A UBER emitiu uma nota sobre o decreto, que versa:

Em nota, a Uber informou que o decreto tira a oportunidade de geração de renda de alguns motoristas, além da oportunidade das pessoas deixarem o próprio carro em casa. Confira na íntegra:

A Uber está em Campo Grande há 5 meses, levando uma nova opção de mobilidade e de geração de renda para os campo-grandenses. Ao conectar motoristas parceiros com usuários que desejam deixar seu carro em casa para ir trabalhar, estudar ou mesmo sair à noite com responsabilidade, a Uber consegue oferecer, ao mesmo tempo, uma oportunidade de geração de renda flexível, sem horários nem chefes.

Neste contexto, a criação de um decreto executivo que visa deixar a tecnologia e a inovação de lado faz com que milhares de motoristas parceiros fiquem sem uma oportunidade de geração de renda e que dezenas de milhares de pessoas percam sua chance de deixar seu próprio carro em casa.

É isso que os limites artificiais propostos fazem – ao limitar o número de motoristas parceiros, os próprios cidadãos que saem perdendo. Com isso, os preços aumentam, a disponibilidade de carros diminuiu e os motoristas parceiros fazem menos viagens.

A missão da Uber é oferecer transporte acessível e confiável para todos, em qualquer lugar, a qualquer momento. Acreditamos que é possível, usando a tecnologia e a inovação, atingir este objetivo e servir as cidades e as pessoas do melhor jeito possível. Estamos sempre à disposição para conversar sobre como outras cidades do Brasil e do mundo já estão incorporando esse tipo de inovação ao seu dia a dia.

“Sendo assim minha preocupação é que a regulamentação não seja justa, pois todas as partes interessadas ainda não foram ouvidas”, finalizou o vereador Junior Longo

