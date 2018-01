Julgamento de Lula está entre os assuntos mais comentados do Twitter

A expressão foi retirada de um manifesto, assinado por notáveis de diversos setores, que já ultrapassou a marca de 207 mil assinaturas em abaixo assinado aberto na internet - Foto: Daniel Ferreira / Metrópoles

O julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que acontece nesta quarta-feira, 24, é um dos assuntos mais quentes da última hora no Twitter do Brasil.

A hashtag 'EleiçãoSemLulaÉFraude' ocupa a segunda posição no ranking. A expressão foi retirada de um manifesto, assinado por notáveis de diversos setores, que já ultrapassou a marca de 207 mil assinaturas em abaixo assinado aberto na internet.

Ao mesmo tempo, o artigo publicado no jornal norte-americano The New York Times, que fala do julgamento do ex-presidente, é o quinto assunto mais comentado na rede social. O texto foi compartilhado por nomes importantes do Partido dos Trabalhadores, como a presidente da sigla, senadora Gleisi Hoffmann (PR), o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad e o próprio ex-presidente Lula.