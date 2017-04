Juiz responsável pelos desdobramentos da Lava Jato no Rio tem segurança reforçada

O juiz federal Marcelo Bretas, responsável pelos desdobramentos da Operação Lava Jato no Rio, teve a segurança reforçada no primeiro ato de gestão do novo presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), André Fontes. A medida foi autorizada tendo "em vista a notória repercussão dos processos", conforme portaria assinada na última sexta-feira, 7, pelo desembargador, e atendeu pedido do juiz.

Eles fazem uma reunião na tarde de hoje no prédio da Justiça Federal, no centro do Rio. Fontes foi manifestar o apoio institucional da segunda instância ao trabalho da 7ª Vara Federal Criminal do Rio.

O desembargador foi eleito presidente do tribunal para o biênio 2017/2019 em fevereiro deste ano, com início do mandato em abril.

