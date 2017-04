Juiz nega pedido e mantém inelegível ex-vereador de Campo Grande

O juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, da 36ª Zona Eleitoral, julgou improcedente um pedido anulatório do ex-vereador de Campo Grande Paulo Pedra, cassado em 2013 e declarado inelegível por oito anos. A condenação foi mantida e o ex-vereador permanece inelegível.

A defesa de Pedra afirmou que irá recorrer da decisão ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. O advogado Valeriano Fontoura explicou que na decisão com trânsito em julgado, que condenou Paulo Pedra por abuso de poder econômico, o partido em que ele estava filiado (PDT) não figurou como polo passivo da ação.

Para Fontoura, na eleição proporcional, a agremiação partidária do vereador deve ser sempre chamada por causa da recontagem do resultado, sendo que a ausência da legenda deixaria o partido político em prejuízo jurídico e político.

O magistrado entendeu que não existe essa determinação expressa em lei. “E, para pôr uma pá de cal ao assunto observa-se que neste ponto poder-se-ia inclusive falar em perda superveniente do interesse de agir mesmo do partido porque este o partido ou coligação não teria mais como reclamar do quociente eleitoral relativo a um mandato que já se encerrou”, disse o magistrado, em sua decisão.

Paulo Pedra é um velho conhecido da política de Campo Grande. Ele foi eleito vereador cinco vezes. Pedra também foi presidente da Associação dos Notários e Registrados de Mato Grosso do Sul (Anoreg/MS).

