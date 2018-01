Juiz manda apreender passaporte de Lula

O juiz federal da 10° Vara do DF, Ricardo Leite, determinou a apreensão do passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou na noite desta quinta-feira, 25, a assessoria da Polícia Federal.

A assessoria da PF não disse quando o passaporte será apreendido.

O ex-presidente pretende embarcar na madrugada desta sexta-feira (26) para a Etiópia. O retorno estava marcado para 29 de janeiro.

Lula comunicou sobre a viagem ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) na semana passada. O destino é um encontro de líderes na Etiópia, no próximo dia 27, a convite da União Africana, entidade que reúne 54 Estados.