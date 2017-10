Jucá segue internado em Boa Vista com quadro de divurticulite

O senador Romero Jucá (PMDB-RR) segue internado em Boa Vista, capital de Roraima, na noite desta segunda-feira, 2. Segundo sua assessoria, ele foi levado para o hospital no domingo, com febre alta e suspeita de apendicite. Após exames, no entanto, foi diagnosticado diverticulite.

Mais cedo, a assessoria informou que o senador passaria por novos exames nesta segunda-feira. A expectativa é de que ele possa deixar o hospital e voltar a Brasília ainda nesta terça-feira. Ele está internado no Hospital Unimed de Boa Vista.

Investigado na Operação Lava Jato, com os filhos indiciados pela Polícia Federal, o senador dedicou a música "Passou da Conta", da dupla Zezé di Camargo & Luciano, a seus algozes. O peemedebista concedeu entrevista à Rádio 93 FM, de Roraima, controlada por sua filha Marina Jucá, e se disse "indignado com essa história toda".

Veja Também

Comentários