Jucá diz que governo não está preocupado com denúncia contra Temer

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse nesta terça-feira, 26, que o governo "não está preocupado" com a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, que está sendo lida na Câmara dos Deputados. "Todo dia tem fato novo como esse aqui. A Bolsa bateu recorde, os juros estão caindo", disse Jucá após a cerimônia de lançamento de um programa que ofertará até R$ 3 bilhões por ano para microcrédito a famílias de baixa renda.

Na avaliação de Jucá, que também é alvo de investigações, os "fatos novos" como a queda do juro e o recorde da Bolsa são resultados "da seriedade do governo" Temer. "Se há especulação, flechada e baixaria, o Congresso é que tratará tudo isso", disse ele no Palácio do Planalto. A "flechada" citada pelo ministro é uma referência a termo usado pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot.

Veja Também

Comentários