Jucá cobra da tribuna reação do Senado contra STF no caso Aécio

Depois de uma crise de diverticulite, o senador Romero Jucá (PMDB-RR), líder do governo no Senado, usou seu discurso na tribuna nesta terça-feira, 3, para defender que o plenário reverta decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que afastou do mandato o senador Aécio Neves (PSDB-MG) e determinou seu recolhimento domiciliar noturno.

O senador deixou registrado um voto simbólico contra a decisão do Supremo e disse que iria viajar para São Paulo para continuar seu tratamento, já que estava "há dois dias acamado". "Essa Casa tem obrigação de passar a limpo. Espero que essa Casa se dê ao respeito."

Jucá disse que o Supremo não pode buscar "jeitinho" ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade sobre medidas cautelares contra parlamentares, agendada para ir ao pleno da corte no dia 11 de outubro. O líder do governo afirmou que há um movimento para "anestesiar" os senadores, mas que não se pode agir com "covardia" nem "leniência" no caso.

O líder do governo também aproveitou para fustigar o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que pediu a abertura de inquérito contra ele, o ex-presidente José Sarney, o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) e o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado por formação de quadrilha.

Jucá disse que o procurador buscava um terceiro mandato no cargo, almejava "virar presidente da República" e que tinha como alvos o PSDB e o PMDB. Ele pregou que o Senado investigue as ações de Janot.

"Essa Casa tem a obrigação de passar a limpo. Era um golpe, tentando acabar a classe política, os partidos, o governo, numa loucura, num sonho ensandecido: ter o terceiro mandato de procurador e ser presidente da República. Esse era o projeto (de Janot). Ridículo quando a gente fala assim. Tanto estrago fez em tantas pessoas", afirmou o senador.

"Eu queria estancar a sangria mesmo. Era a sangria da Dilma", disse em referência à frase interpretada pelos investigadores como uma afronta à continuidade da Operação Lava Jato. "O Rodrigo Janot teve que engolir a sangria, teve que engolir as opiniões, as agressões, os absurdos, e teve que botar aquela assinatura canalha num pedido de arquivamento da ação contra nós."

Jucá reclamou que no ano passado ele, o ex-presidente da Casa Renan Calheiros (PMDB-AL) e o ex-presidente da República José Sarney foram alvos de "achincalhe" e que ninguém saiu em defesa deles. Disse que os julgadores votam atualmente orientados pela "turba eletrônica".

Apoiaram a manifestação os senadores Fernando Collor (PTC-AL) e Renan Calheiros (PMDB-AL), ambos alvos da Lava Jato e também a favor da votação nesta terça. Collor acusou os ex-procuradores-gerais Rodrigo Janot e Roberto Gurgel, respectivamente, de "calhorda" e "chantagista".

