Jovens debatem agronegócio durante Showtec 2017

O primeiro dia de realização do Showtec 2017, em Maracaju-MS, foi marcado pela presença de jovens atuantes no agronegócio no Estado. A participação de empreendedores, profissionais e acadêmicos aconteceu durante o I Encontro de Jovens da Agropecuária, promovido pelo MNP Jovem (Movimento Nacional dos Produtores), Sistema Famasul e Fundação MS. O evento teve como objetivo sensibilizar a importância do envolvimento dos jovens no desenvolvimento do setor agropecuário sul-mato-grossense.

Além do protagonismo juvenil e o papel dos jovens nos negócios tradicionais do segmento, a programação do encontro contou ainda com painéis e debates sobre o atual mercado de trabalho e o perfil dos novos profissionais. O palestrante José Maria Pugas Filho, presidente da Agripa, empresa focada em inovação para o agronegócio abordou sobre a necessidade de transformação da mentalidade da juventude diante das mudanças do setor. “O agronegócio brasileiro é totalmente reconhecido por sua qualidade, modernidade, pela tecnologia e inovação. Estamos lhe dando com jovens que vão passar por uma transformação ainda maior do que os pais e avós deles passaram. Temos que prepará-los para continuar com esse protagonismo brasileiro no setor do agronegócio”, afirma.

Segundo Pugas, essa preparação vai além da formação acadêmica e profissional. “As profissões do agronegócio de hoje não serão as mesmas daqui 10 anos. É preciso focar muito mais na forma de pensar, de se relacionar com o mercado e com a tecnologia, do que apenas com o que aprendem na universidade”, diz.

Para Artur Falcette, sócio-consultor da Agripa e gestor do grupo Sapé Agro, o agronegócio atualmente está muito mais atrativo ao jovem do que há alguns anos, em função de tantas tecnologias e inovações que o setor emprega. “E o papel desse jovem hoje consiste em continuar estimulando novas técnicas, não apenas de produção, mas de gestão, que atualmente é um dos maiores gargalos no nosso País. Eles têm cada vez mais oportunidades de conhecimento e experiência e isso contribui para o crescimento do setor”, afirmou durante sua palestra no encontro.

Roberta Maia, à frente do Famasul Jovem, apontou que a realização do Encontro em uma feira tradicional mostra a crescimento e a força que os movimentos de jovens no agronegócio estão tomando. “Acredito que o papel da juventude hoje na agropecuária é a renovação, seja na quebra paradigmas entre gerações, nos processos produtivos, na forma de comunicação do setor com a sociedade e com seus próprios agentes, na maior interação do agro com as tecnologias e em como o setor se relaciona com os mercados que estão em constante mudança”, avalia.

A coordenadora do MNP Jovem, Amanda Rocha, ressaltou a relevância do fomento a encontros e trabalhos que envolvam os jovens no segmento. “Muito se fala que nós, jovens, somos o futuro, mas não somos. Somos o presente que irá mudar o futuro. Encontros assim servem para inspirar os participantes, com vontade de ser mais e fazer mais pelo Estado, pela agropecuária e também pelo Brasil. Nosso País precisa de pessoas que sejam proativas e engajadas, precisamos de mais protagonistas da própria história”, reitera.

