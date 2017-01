Jovair faz campanha à presidência da Câmara no Rio

Candidato à presidência da Câmara na eleição do dia 2 de fevereiro, o deputado federal Jovair Arantes (PTB-GO) fez campanha no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (16). Ele se reuniu e jantou com o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), com prefeitos de municípios do interior e com 8 dos 46 deputados federais da bancada fluminense, segundo a assessoria do parlamentar.

Na manhã desta terça-feira (17), Jovair deve se reunir com o prefeito Marcelo Crivella (PRB) e depois seguirá para Belo Horizonte, onde planeja almoçar com o governador de Minas, Fernando Pimentel (PT).

Pezão não vai declarar apoio a Jovair, já que seu principal adversário na disputa pela presidência da Casa é um deputado do Rio - o atual presidente, Rodrigo Maia (PFL). Sabendo disso, o deputado goiano pediu neutralidade ao governador. "Pezão foi muito simpático, nos recebeu muito bem, mas não se posicionou", disse um assessor de Jovair.

Um dos temas tratados foi a dívida do Rio com a União e as dificuldades financeiras do Estado. Jovair se dispôs a ajudar. A primeira reunião ocorreu no Palácio Guanabara, em Laranjeiras (zona sul), sede do governo do Estado, e durou cerca de uma hora. Depois o grupo se transferiu para o hotel Novotel, em Botafogo, na mesma região, onde fizeram nova reunião e jantaram.

Segundo a assessoria de Jovair, os deputados federais pelo Rio presentes à reunião foram Cristiane Brasil (PTB), Deley (PTB), Felipe Bornier (PROS), Soraya Santos (PMDB), Altineu Côrtes (PMDB), José Augusto Nalin (PMDB), Wilson Beserra (PMDB) e Hugo Leal (PSB).

