José Paulo Martins vai assumir interinamente Secretaria da Cultura

José Paulo Martins assume interinamente a Secretaria Especial de Cultura - Foto: Divulgação/ Secretaria Especial de Cultura

A assessoria do Ministério do Turismo divulgou, em nota, que José Paulo Martins vai assumir interinamente a Secretaria Especial de Cultura após a exoneração, hoje (17), de Roberto Alvim. Martins era secretário-adjunto da pasta.

A mesma nota informa que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, repudia ideologias totalitárias e genocidas.

A demissão de Roberto Alvim do cargo de secretário especial da Cultura foi publicada nesta sexta-feira (17) em edição extra do Diário Oficial da União. A exoneração é assinada pelo presidente Jair Bolsonaro.

O desligamento foi confirmado pela Presidência da República no final da manhã após a repercussão de um vídeo sobre o lançamento do Prêmio Nacional das Artes divulgado por Alvim, em sua conta no Twitter, em que trechos remetem a de um discurso do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels.