José Guimarães: País perde um ministro exemplar, um juiz que falava nos autos

O líder da minoria na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), lamentou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki em acidente aéreo nesta quinta-feira, 19. Para o petista, o Brasil perde um "ministro exemplar", que "falava nos autos".

"O País perde um ministro exemplar. Um homem que era respeitado pela sua postura isenta e republicana de exercício do mandato como membro do STF. Um juiz que falava nos autos. Juiz que usava a toga para promover a Justiça", afirmou Guimarães à reportagem.

O líder da minoria soube da notícia em São Paulo, onde participa de reunião do PT para discutir quem o partido deve apoiar na disputa pela presidência da Câmara e a conjuntura política do País. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participa do encontro.

De acordo com Guimarães, Lula foi informado da morte de Teori durante o evento pelo presidente nacional do PT, Rui Falcão. O ministro foi indicado ao cargo em 2012 pela ex-presidente Dilma Rousseff, na vaga aberta com a saída do ex-ministro Cezar Peluzo.

Veja Também

Comentários