Jorge Picciani passará por cirurgia na terça-feira

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Jorge Picciani (PMDB), passará por cirurgia na terça-feira, 11, para retirar um tumor na bexiga, informou nesta quinta-feira, 6, a assessoria de imprensa do parlamento. O período de licença após o procedimento será definido apenas após uma biópsia no tumor.

Desde o início do ano, Picciani assumiu protagonismo nas movimentações políticas para uma saída para a crise financeira do Estado do Rio. O cacique do PMDB fluminense articulou uma recomposição da base do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) na Alerj e conseguiu aprovar a privatização da Cedae, estatal de águas e esgoto, um primeiro passo do plano de recuperação fiscal firmado com o governo federal em janeiro.

Segundo a nota da Alerj, o médico de Picciani, o oncologista Luiz Carlos Villas Boas, "acredita que será um procedimento relativamente simples, através de videolaparoscopia, com duração média de quatro horas". "O tempo de recuperação - e a sua licença da Alerj - só serão definidos posteriormente à biópsia que será feita após o procedimento cirúrgico", diz a nota.

