Joice diz que é 'ministra da pacificação nacional'

A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), desconversou sobre a possibilidade de assumir a Secretaria de Governo, no lugar do ministro Alberto Santos Cruz, conforme noticiado pela colunista Sonia Racy. "Sou ministra da pacificação nacional. Só isso", disse Joice ao chegar na tarde desta terça-feira, 2, no Palácio do Planalto.

Segundo a coluna, caso Joice assumisse a Secretaria de Governo, Santos Cruz iria para a Secretaria-Geral da Presidência, sucedendo seu colega Floriano Peixoto. Sub do ex-ministro Gustavo Bebianno, Peixoto havia assumido a cadeira, interinamente, depois da queda do advogado.