John Bolton, assessor de Segurança Nacional dos EUA, visita Bolsonaro no Rio

O assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, reuniu-se no início da manhã desta quinta-feira, 29, com o presidente eleito Jair Bolsonaro. O encontro aconteceu na casa de Bolsonaro, em um condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e durou uma hora.

Jair Bolsonaro bateu continência ao receber John Bolton em sua casa. Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente eleito, e pelo menos três futuros ministros - os generais Augusto Heleno (Segurança Institucional) e Fernando Azevedo e Silva (Defesa), além de Ernesto Araújo (Relações Exteriores) - também participaram do encontro.

Na terça, Bolton enalteceu o encontro que teria com Bolsonaro nesta quinta. "Achamos que seria útil para os Estados Unidos ouvir do presidente eleito as suas prioridades, o que ele pretende no relacionamento (entre os dois países)", disse o assessor, em entrevista na Casa Branca.

"Na perspectiva dos EUA, vemos essa como uma oportunidade histórica para o Brasil e para os Estados Unidos de trabalhar juntos em várias áreas como economia, segurança, e outras."

John Bolton chegou à casa de Bolsonaro às 6h55 sob forte esquema de segurança. Batedores do Batalhão de Choque fizeram a escolta e fecharam vias para facilitar a locomoção dos quatro veículos que formaram a comitiva do assessor. Um helicóptero também acompanhou o percurso. Ele deixou o local uma hora depois sem falar com a imprensa.