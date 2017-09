Joesley chega a São Paulo para audiência de custódia

O avião da Polícia Federal que transportava o empresário Joesley Batista, da J&F, aterrissou há pouco no aeroporto de Congonhas. Joesley deixou a Superintendência da Polícia Federal em Brasília para participar de audiência de custódia.

A condução foi feita por ordem do Juiz da 6ª Vara Federal de São Paulo, referente à Operação Tendão de Aquiles, que apura se houve uso indevido de informações privilegiadas em movimentações do mercado financeiro.

A investigação se refere à venda de ações de emissão da JBS S/A na bolsa de valores, por sua controladora, a empresa FB Participações S/A, e à compra de contratos futuros e a termo de dólar no mercado financeiro. As transações foram feitas em abril e maio, antes da divulgação dos áudios de conversas de Joesley com o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves, que levaram a denúncias contra ambos.

O mesmo avião será usado para transportar Eduardo Cunha, de Curitiba para Brasília. Ele será encaminhado à Superintendência Regional do Distrito Federal (SRDF) para oitivas em procedimentos que lá tramitam.

Veja Também

Comentários