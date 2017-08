João Santana é internado em SP para retirada de tumor no estômago

O publicitário e jornalista João Santana foi operado hoje (21) no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada nesta pelo hospital.

Segundo o boletim, João Santana encontra-se internado no hospital após ter se submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor no estômago. O procedimento, de acordo com o boletim médico, ocorreu sem intercorrências e o paciente está estável.

Santana foi marqueteiro nas campanhas à presidência de Luiz Inácio Lula da Silva [em 2006] e de Dilma Rousseff. Ele e sua mulher, a também publicitária Mônica Moura, foram presos na 23ª fase da Operação Lava Jato, em fevereiro do ano passado, por determinação do juiz federal Sérgio Moro, mas foram soltos após pagarem fiança de R$ 31,4 milhões e ficarem proibidos de atuar em campanhas eleitorais até uma nova decisão sobre o caso. Em abril, ele teve o acordo de delação premiada homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

