João Henrique participa da 1ª Sessão do Parlamento Jovem de 2019

Deputado estadual foi escolhido como padrinho por alguns dos jovens participantes

A 1ª Sessão do Parlamento Jovem do ano de 2019 aconteceu na tarde da última segunda-feira (11), no Plenário Julio Maia, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS). O programa é realizado pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet e já está em sua 6ª edição.

O Parlamento Jovem tem como objetivo formar e promover a consciência política e liderança entre estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental, e 1º e 2º do ensino médio. Alunos das escolas particulares, estaduais e municipais podem participar. Os 24 jovens deputados estaduais foram eleitos em 2017 e terão mandato de dois anos (2018/2019).

O deputado estadual João Henrique Catan (PR) acompanhou os jovens e contou sobre sua trajetória até ocupar o cargo na ALMS. “Eu me vejo neles, então eu pude participar e aprender um pouco, porque assim como eles eu estou aprendendo ainda. É gratificante participar, ouvir e ver esse brilho no olhar deles, a vontade de fazer a diferença, de realizar, de transformar”, pontuou o deputado.

João Henrique acompanhou os deputados mirins na realização de uma Sessão seguindo os mesmos passos dos deputados estaduais da Casa. Reuniram-se na sala VIP, discutiram sobre o que iriam apontar no Grande Expediente e foram ao Plenário. A Mesa Diretora foi composta somente pelas deputadas jovens, em alusão ao mês da mulher.

Apadrinhamento político

Os deputados do Parlamento Jovem podem escolher um representante da ALMS como padrinho para que seus anteprojetos possam ser aprovados e levados às Sessões Parlamentares da Casa. João Henrique foi escolhido por cinco dos jovens, incluindo Ana Carolina, que fez sua escolha por simpatizar com o deputado. “Eu gostei da oratória dele, ainda tenho um ano de mandato e quero fazer algo e acho que ele é o padrinho certo para isso”, afirma.

João se sentiu lisonjeado pela escolha e vê com bons olhos esse envolvimento desde cedo da juventude na política. “A vontade de transformar eles já têm, e eu trabalhei duro para que eles pudessem viver algo parecido com o que a gente vive cotidianamente. Agora é hora deles se prepararem para daqui uns anos aparecerem como vereadores, líderes da sua região, quem sabe até deputados e senadores”, finaliza.