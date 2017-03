João Doria comemora popularidade no Nordeste

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), usou as redes sociais para comemorar informação de que seu nome provoca interesse até mesmo fora de São Paulo. Além de comentar a notícia em sua página no Twitter e no Facebook, Doria ligou para o deputado Heráclito Fortes (PSB-PI), que relatou à Coluna ter sido abordado por pessoas no interior do Piauí curiosas com "esse tal de Doria", para dizer que tinha ficado contente com a notícia.

"Fico feliz em saber que nosso trabalho está despertando curiosidade em todo País", escreveu o tucano nas redes sociais.

Veja Também

Comentários