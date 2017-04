João César Mattogrosso é eleito presidente do PSDB de Campo Grande

O vereador João César Mattogrosso é o novo presidente da Comissão Executiva Municipal do PSDB de Campo Grande. A eleição, com chapa única, ocorreu na manhã deste domingo (9), na sede do partido, no bairro Jardim Bela Vista. Já o vice-presidente eleito foi o professor Juari Lopes. Ambos ficarão no cargo por um ano.



João César Mattogrosso tem 33 anos e foi eleito vereador pelo partido nas eleições de 2016. É o atual presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo da Câmara Municipal de Campo Grande e vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Bacharel em Direito, é sócio-proprietário da empresa Germisul-Sementes de Pastagens, maior exportadora brasileira do segmento.



Ciente da importância do partido no Estado, que está no comando do governo estadual e possui a maior bancada na Câmara Municipal da capital, com sete vereadores, João César Mattogrosso tem como um de seus principais objetivos, o de reforçar ainda mais a imagem do PSDB e, principalmente, intensificar a unificação dos diferentes grupos existentes na sigla. "A nossa entrada para o diretório tem como foco a união do partido. Também quero usar os pontos fortes das executivas passadas e reunir tudo em um só mandato”, planeja. Ele ressalta também como ponto positivo da gestão passada, do vereador Lívio Leite, a reestruturação do PSDB. “Vou aproveitar isso para fortalecer a mobilização partidária. Vamos promover a união, respeitando as diferenças de cada um para que o PSDB tenha um movimento ainda maior no cenário municipal".



CONSENSO

A escolha do nome do vereador foi um consenso na sigla. “Ter o João César como nosso presidente é a convicção de que o PSDB está no caminho certo. Não tenho dúvidas de que vamos crescer muito com o mandato dele. Eu, como partidária, como vice-governadora, não vou medir esforços para ajudá-lo a fazer uma grande gestão pelo nosso partido”, celebra a vice-governadora de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto.



Novas ideias também são a aposta do deputado estadual Rinaldo Modesto. ”O vereador João César e o professor Juari, sem dúvida nenhuma, darão continuidade ao grande trabalho que vem sendo feito a nível de diretório. Esses dois jovens oxigenarão o partido e contribuirão ainda mais para o crescimento do PSDB em Campo Grande", pontua.



O ex-presidente do diretório, vereador Dr. Lívio, lembrou as principais ações durante a sua gestão. "É com alegria que entrego a direção do diretório ao João César, após dois anos que estivemos à frente das decisões do partido em Campo Grande. Nossos principais objetivos, que eram a estruturação das instalações físicas e alcançar a autonomia financeira do diretório, foram alcançados com a parceria decisiva de amigos que acreditaram em nosso trabalho. Desejo muito sucesso e excelentes conquistas ao João César e toda sua equipe."



Os demais colegas de bancada do vereador também se pronunciaram sobre a escolha de João César. Para o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, João Rocha, essa escolha representa a inovação de ideias dentro da sigla. “O João tem se destacado como vereador na Câmara Municipal e, tenho certeza, de que ele levará essa excelência para a nossa política partidária municipal”. afirma Rocha.



“Esta eleição representa uma nova dinâmica para o PSDB. Ele tem ideias modernas, tem uma visão estratégica por conta da sua veia empresarial. Com certeza, ele vai promover a integração dos diversos segmentos existentes dentro do partido”, destaca o vereador Delegado Wellington, que será o novo líder da bancada na Câmara.



Já o vereador André Salineiro ressalta a atuação de João César dentro do PSDB, onde está desde 2011. "João César Matogrosso fará um ótimo trabalho à frente do Diretório Municipal de Campo Grande, pois é uma pessoa extremamente engajada nas ações do partido e em prol da sociedade, com forte atuação na militância no PSDB”. O mesmo consentimento também é compartilhado pelo vereador Junior Longo. "Ele é um psdbista de coração, que defende a sigla, que pensa no partido. Nós precisamos nos manter forte e unidos. O partido com o João César Mattogrosso estará em boas mãos. É a pessoa certa para nos conduzir nesse sentido”, completa.



Outros nomes do PSDB também fizeram questão de registrar o contentamento com a posse de João César Mattogrosso. “Ele tem uma excelente experiência no setor privado, onde vem atuando como um empresário de sucesso em nosso país. Como vereador, ele é um importante parceiro no Codecon e no Prodes. Além disso, tem nos dado um respaldo estratégico na Sedesc, pois é presidente da Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo.

Fico muito feliz por ele assumir o partido em Campo Grande”, afirma Luiz Fernando Buainain, secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, de Ciência e Tecnologia e Agronegócio. “Tenho certeza de que o João César vai cumprir um mandato excelente à frente da presidência municipal do PSDB. É um jovem muito bem preparado, com um futuro brilhante na política. Ele já tem se destacado na Câmara Municipal nestes primeiros meses do seu mandato”, afirma Vinícius Leite Campos, presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos.

A jovialidade de João César Mattogrosso também foi destacada pelo secretário de Estado de Administração, Carlos Alberto de Assis. "Precisamos trazer a juventude para dentro do partido. Precisamos de mais fôlego. A ascensão do João César a presidente do partido muda o ciclo e marca uma grande renovação”, finaliza o secretário.



