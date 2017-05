Jatinho usado por Lula na viagem a Curitiba é do ex-ministro Walfrido Mares Guia

O jatinho Cessna Aircraft prefixo PR BIR utilizado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ir até Curitiba prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro é do ex-ministro Walfrido Mares Guia. Ex-titular de Relações Institucionais e Turismo, entre 2003 e 2007, Mares Guia é empresário do setor de educação e de saúde. Segundo o site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave está em nome da Samos Participações, empresa que tem o ex-ministro como sócio.

Não é a primeira vez que Mares Guia empresta uma aeronave ao ex-presidente. No ano passado, ao menos um deslocamento de Lula para Brasília foi feito em outro avião do empresário.

Em 2007, enquanto era ministro de Lula, Mares Guia foi acusado de participar do escândalo chamado de Mensalão Mineiro, que envolvia a arrecadação irregular para a campanha ao governo de Minas Gerais do tucano Eduardo Azeredo.

A denúncia contra Mares Guia foi recebida, em 2009, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Após o STF decidir que apenas réus com foro privilegiado responderiam às acusações na Corte, o caso do ex-ministro foi encaminhado para a Justiça de Minas Gerais.

Na capital mineira, a juíza Neide da Silva Martins, da 9ª Vara Criminal de Belo Horizonte, entendeu que as acusações de peculato e formação de quadrilha prescreveram em 2012, quando Mares Guia completou 70 anos. Por conta dessa decisão, o ex-ministro deixou de responder ao processo em que era acusado de peculato e lavagem de dinheiro.

Segundo a denúncia, Mares Guia seria um dos responsáveis pela movimentação de recursos da campanha de Azeredo, embora não aparecesse formalmente como coordenador de campanha. Mares Guia sempre negou envolvimento no caso.

Procurado para tratar do empréstimo da aeronave, Mares Guia afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que cedeu a aeronave Cessna Citation CJ3 para o transporte de Lula até Curitiba. De acordo com a nota, ele não usaria o avião nesta quarta-feira, 10, e o colocou à disposição do ex-presidente.

A assessoria do ex-presidente Lula foi procurada, mas até o momento não respondeu.

Veja Também

Comentários