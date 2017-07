Janot diz que tem 'melhores expectativas' quanto ao trabalho de Raquel Dodge

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, parabenizou na manhã desta terça-feira, 25, a sucessora Raquel Dodge, na abertura da reunião do Conselho Superior do Ministério Público Federal, em Brasília. Órgão máximo de deliberação do MPF, o conselho discute hoje a proposta orçamentária do ano que vem, que já provocou atritos entre eles. "Gostaria de parabenizar a colega Raquel Dodge pela indicação ao cargo de procuradora-geral da República. Será a primeira mulher a comandar o Ministério Público. Temos as melhores expectativas, conhecemos o trabalho e desejamos todo sucesso para o mandato", afirmou Janot, na abertura da sessão. Raquel assume o cargo no dia 18 de setembro.

"Quero reafirmar que a Procuradoria Geral da República se põe à disposição da nova administração para a transição mais clara, objetiva e que permita a continuidade dos trabalhos do Ministério Público Federal", completou o atual procurador-geral da República. No início da sessão, foi aprovada a prorrogação do trabalho de cinco procuradores da força-tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro por um período de seis meses.

A nova procuradora-geral da República questionou semanas atrás Janot sobre a verba destinada à Lava Jato em Curitiba. Segundo Raquel, a força-tarefa solicitou R$ 1,65 milhão, mas a proposta orçamentária foi de R$ 522,6 mil. A PGR negou que tenha havido redução.

"Qual a razão dessa redução para a FT Lava Jato? Qual o valor programado para a força-tarefa em 2017?", questionou a futura procuradora-geral da República em ofício encaminhado a Janot. Raquel fez uma lista de 40 perguntas sobre a proposta orçamentária para 2018. Na terça-feira passada, a PGR divulgou nota em que afirmou não ter havido "qualquer redução" nos valores destinados à atuação da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba.

