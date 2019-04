Jamilson Name vai homenagear apoiadores e praticantes do Esporte

Marcelo Pereira - Assesosria de Imprensa Deputado Jamilson Name

O deputado estadual Jamilson Name promove na segunda-feira (08/04) uma sessão solene na Assembleia Legislativa em homenagem ao Dia Estadual dos Apoiadores e Praticantes do Esporte (Lei n° 4.831, de 29 de março de 2016).

Na ocasião serão entregues as Medalhas de Mérito Legislativo Desportivo, maior homenagem da Assembleia Legislativa para personalidades de Mato Grosso do Sul que tenham se destacado em competições, bem como a autoridades, instituições, empresários e comunidades pelos serviços prestados, valorização da prática esportiva e o desenvolvimento do esporte em nosso Estado.

Na lista de pessoas homenageadas estão Cláudio Serra Filho, Ademir Santana, Clébio Pinheiro dos Anjos, Júlio César Souza da Silva, Cleiton Ferreira de Menezes, Mateus Samá Ribeiro Tabosa, Rubens Hissao Minaguti, Gabriela Cristina da Silva Rodrigues, Rosinha Conceição, José Marco Pereira Leite Demarco, Rafael Arantes Kreisel Rafii, Kristofe Pachelli lencar Maia Feitosa, Clai Anderson Correia Paravini, João Garcia Ferreira, Edna de Souza Osiro, Romilda Campos, João Pedro Alves de Amaral, Caiubi Ajala da Silva, Guilherme Almeida Castro, Jorge Antônio Rossetti Otero, Egídio Aparecido da Silva do Nascimento, Joane Pedroso de Oliveira Correa, Marcelo Ferreira Miranda e Bruna Driely Recalde Maciel.

A sessão solene é aberta ao público e começa às 09 horas da manhã do dia 08 de abril na Assembleia Legislativa.