Jamilson Name tenta impedir novo reajuste da Energisa

O deputado estadual Jamilson Name (PDT) tenta impedir novo reajuste de energia elétrica em Mato Grosso do Sul diretamente na Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica. O órgão é responsável pela autorização de alteração de preço da tarifa e recebeu pedido da Energisa para reajuste de 15,75%.

A resposta da Aneel para a proposta de reajuste da Energisa deverá ser apresentada até o dia 08 de abril. Antes disso, o deputado Jamilson Name tenta impedir o aumento da tarifa que vai prejudicar a população. “É inadmissível que a Aneel conceda autorização para um novo reajuste neste momento em que a Energisa é investigada por reajuste abusivo nas contas dos consumidores de Mato Grosso do Sul. Um trabalho que envolve a Assembleia Legislativa, Procon e OAB/MS”, afirma o deputado Jamilson Name que é membro da Comissão de Serviços Públicos da Assembleia Legislativa.

O parlamentar alerta que antes de pedir reajuste, a Energisa deve explicar quais foram os reais motivos para duplicar o valor das contas de energia elétrica em alguns casos no Estado. “Isso gera uma indignação na população, dúvidas sobre os cálculos sobre o estabelecimento do valor na tarifa e reclamações de consumidores de todas as formas contra a empresa”, explica o deputado estadual Jamilson Name.

A possibilidade de CPI na Assembleia Legislativa ainda não foi afastada.