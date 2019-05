Jamilson Name solicita viatura para Polícia Civil de Aral Moreira

O deputado estadual Jamilson Name apresentou na Assembleia um pedido para que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública destine uma viatura para a Polícia Civil no município de Aral Moreira.

A Indicação do deputado Jamilson Name tem parceria com os vereadores Junei Carlos Machado, Osmar Marques do Amaral e Gilson Oliveira Ferreira (Gilson Bicão), da Câmara Municipal de Aral Moreira.

O objetivo dos parlamentares é melhorar o trabalho da Polícia Civil e a segurança da população com uma viatura Trailblazer que tem agilidade para as situações de emergência e maior estabilidade ao percorrer trechos de difícil acesso.