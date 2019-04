Jamilson Name solicita reforma dos pontilhões da Orla Ferroviária em Campo Grande

O deputado estadual Jamilson Name, membro da Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração da Assembleia Legislativa, solicitou a reforma dos pontilhões da Orla Ferroviária em Campo Grande.

Os dois pontilhões, no cruzamento da Orla com as ruas Maracaju e Antônio Maria Coelho, servem como ciclovia e passarela para pedestres. Mas os dois estão em situação precária: Tábuas estão soltas e existem várias rachaduras na estrutura, além da proteção metálica estar amassada. O local está inacessível para cadeirantes ou pessoas com dificuldade de locomoção.

O deputado estadual Jamilson Name classificou como urgente a necessidade de uma reforma nas duas estruturas. O pedido foi encaminhado à secretaria de Infraestrutura, Transporte e Habitação da Capital.