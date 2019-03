Jamilson Name solicita obras para dar mais segurança para ciclistas

Tachões instalados na rodovia dificultam o tráfego de ciclistas

O deputado estadual Jamilson Name solicitou hoje (12/03) a adoção de medidas de proteção para ciclistas de Campo Grande. O parlamentar atende aos pedidos de ciclistas que reclamam da falta de instrumentos para aumento da mobilidade urbana.

A primeira proposta apresentada por Jamilson Name foi direcionada à Agesul - Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – para a realização de estudos com o objetivo de implantar uma ciclovia em toda a extensão do macroanel de Campo Grande.

Jamilson Name argumenta que os ciclistas dividem o mesmo espaço com os veículos em alta velocidade e de grande porte, como caminhões e carretas. A medida ameniza os riscos ao dar maior espaço de segurança para os ciclistas. “As ciclovias são obras de baixo custo que geram um grande impacto positivo na mobilidade dos cidadãos, além de dar segurança aos usuários de bicicletas que as utilizam como meio de transporte. A medida também estimula o consumo consciente dos meios de transportes não-poluentes e estimula o hábito de andar de bicicleta”, afirma os deputado Jamilson Name.

Outra medida solicitada por Jamilson Name é a adaptação dos tachões da rodovia na região da Uniderp-Agrárias para permitir a passagem de bicicletas, pois atualmente fecham o espaço ideal para o tráfego.

As solicitações do deputado Jamilson Name que atendem às reivindicações dos ciclistas foram encaminhadas para o secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith, ao diretor presidente da Agesul, Luis Roberto Martins de Araújo, e o diretor-presidente da MS VIAS, Roberto de Battos Calixto.