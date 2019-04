Jamilson Name solicita melhorias para o Maria Aparecida Pedrossian

Parte da proteção da reserva está danificada e os animais cruzam a pista

O deputado estadual Jamilson Name encaminhou para a Prefeitura de Campo Grande solicitações de reforma nos alambrados de proteção da Estação Ecológica Damha e a instalação completa do sistema de iluminação na praça da entrada do Residencial Maria Aparecida Pedrossian. As melhorias são reivindicações da população apresentadas pelo presidente da Associação de Moradores, Jânio Batista de Macedo.

A sugestão do deputado é que seja colocado alambrado na Via Ecológica (no prolongamento da Avenida Marines de Souza Gomes) e parte do alambrado da avenida Manoel Padial para evitar atropelamento de animais e acidentes com veículos.

Já a iluminação da praça da entrada do Residencial Maria Aparecida Pedrossian é necessária para a prática de lazer no período da noite.