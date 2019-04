Jamilson Name solicita melhorias para o Jardim Noroeste

Jamilson Name tenta viabilizar obras para o Jardim Noroeste

O deputado estadual Jamilson Name encaminhou aos órgãos de governo federal e municipal uma série de reivindicações da população que mora no bairro Jardim Noroeste. Os pedidos foram elaborados após contato com o presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Noroeste, Carlos Henrique Faustino Rosa.

A primeira Indicação do deputado Jamilson Name aprovada pela Assembleia Legislativa pede a realização de limpeza e a pavimentação asfáltica das ruas e a conclusão da 3ª etapa da pavimentação asfáltica da linha de ônibus do Conjunto Leon Denizart Conte, que passa pelo bairro Jardim Noroeste.

O deputado Jamilson Name também solicitou a conclusão da Praça da Juventude (Praça dos Esportes e Cultura). Conforme a liderança, a obra foi iniciada com verba federal, mas está paralisada há sete anos. Pelo projeto, a praça no Jardim Noroeste vai ter sete mil metros de área construída, com pista de skate, pista de caminhada, quadra de vôlei de areia, campo de futebol society, quadra poliesportiva coberta, pista para salto e academia para terceira idade, além de equipamentos para exercício e vestiários masculino e feminino. O projeto ainda prevê a construção de anfiteatro, sala de cinema e um local fechado para convivência, com equipamentos de informática e salas de ginástica.

Só que o projeto não saiu do papel até hoje e os benefícios para a população, que hoje não conta com espaço de lazer ou para a prática de esportes adequados, ficaram apenas no sonho. Mais ainda, as estruturas construídas se tornaram alvo de vandalismo e a parte elétrica teve fiação furtada.

Jamilson Name também pediu ao superintendente do DNIT /MS – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Thiago Carim Bucker, e ao diretor-presidente da AGETRAN - Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima Bruno, a implantação de via de acesso e sinalização na avenida João Arinos com a Vaz de Caminha, na entrada do Jardim Noroeste. A nova sinalização no local é importante devido ao alto índice de acidentes registrados no local, alguns com vítimas fatais, conforme o presidente da Associação de Moradores.