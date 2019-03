Jamilson Name solicita melhorias para a MS-170

MS-170 precisa de serviços de aterramento, patrolamento e cascalhamento em regime de urgência

O deputado estadual Jamilson Name (PDT) defendeu na Assembleia Legislativa a realização de obras na rodovia MS-170, no trecho entre a BR-262 (na rotatória da saída para a Colônia Pulador) até o Assentamento Monjolinho, no município de Anastácio.

O parlamentar destaca que a estrada precisa de serviços de aterramento, patrolamento e cascalhamento em regime de urgência.

A solicitação foi encaminhada pelos vereadores Gilberto José (o China), Wander Meleiro (o Dinho Vital) e Lourival José Barbosa (o Loro). Conforme os vereadores de Anastácio, a rodovia está em péssimo estado de conservação, devido as constantes chuvas na região, onde as enxurradas em grande volume de água formam grandes valetas, dificultando a travessia de veículos de forma segura.

O pedido do deputado Jamilson Name foi encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Infraestrutura Murilo Zauith.