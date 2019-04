Jamilson Name solicita melhorias no Hospital Regional em Campo Grande

O deputado estadual Jamilson Name solicitou ao Governo do Estado providências urgentes em relação ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul após uma série de denúncias envolvendo a alimentação, higiene e segurança do estabelecimento de saúde.

Conforme relatos apresentados, faltam no estabelecimento de saúde materiais de limpeza e a comida não tem sido suficiente para alimentar a todos os pacientes internados.

Outro problema grave é a falta de segurança no estacionamento. Foram registrados casos de furto de veículos no local e de pertences dentro dos carros entre outros problemas graves.

O deputado Jamilson Name encaminhou o pedido para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, o governador Reinaldo Azambuja.