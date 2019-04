Jamilson Name solicita mais rondas policiais na região do Parque das Nações Indígenas

A rua Ivan Fernandes Pereira é considerada um dos pontos vulneráveis para os frequentadores

O deputado estadual Jamilson Name solicitou ao Governo do Estado a maior frequência das rondas na região do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A área externa ao parque, especialmente a rua Ivan Fernandes Pereira, tem sido local para assaltos conforme denúncia de frequentadores do principal cartão postal da Capital.

São dois períodos de maior vulnerabilidade para a ação de criminosos: das 06 às 10h da manhã e das 16h às 20h. “O foco do pedido é aumentar a prevenção e proteção da população que frequenta o parque para a prática esportiva, o lazer e o passeio com a família, além de beneficiar os grupos de corrida que utilizam o parque todos os dias e que denunciam o aumento do número de assaltos, atos de vandalismo e o uso de drogas na área externa do parque”, explica Jamilson Name.

A solicitação do deputado estadual Jamilson Name foi encaminhada para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao Comando da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.