Jamilson Name solicita limpeza no Conjunto Aero Rancho

O deputado Jamilson Name solicitou a limpeza do campo de futebol conhecido como “Arena do Buracão”, que fica na rua Independente com a Travessa Joelma, no Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande. O pedido foi apresentado após reunião com o presidente da Associação de Moradores, Nilson Ferreira de Oliveira.

Outro ponto para limpeza destacado por Jamilson Name fica no cruzamento da travessa Rio Apa com a Globo de Ouro. A área pública destinada à construção de uma praça e área de lazer está tomada pelo matagal que aumenta no período de chuvas.

Os pedidos foram encaminhados ao secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese.