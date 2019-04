Jamilson Name solicita drenagem em bairro de Anastácio

O cruzamento em dias de chuva alaga completamente dificultando o tráfego de caminhões e pessoas

O deputado estadual Jamilson Name solicitou na Assembleia Legislativa que o governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Infraestrutura, Murilo Zauith, estabeleçam prioridade para a execução de obras para drenagem das águas da chuva no bairro Afonso Paim, no município de Anastácio.

Os moradores, motoristas e pedestres que transitam pela região sofrem com alagamentos, especialmente no cruzamento das ruas 27 de Julho e Rua 18 de Março. Essa via dá acesso ao frigorífico.

A solicitação tem o apoio do vereador Dinho Vital. Conforme o vereador, “o trecho que dá acesso ao frigorífico, encontra-se em péssimo estado de conservação, em virtude da falta de captação de águas pluviais naquela região. É preciso urgência de um projeto de drenagens e a execução das obras, pois essa é uma justa reivindicação da comunidade”, afirma o vereador.