Jamilson Name quer revitalização da antiga rodoviária da Capital

O deputado estadual Jamilson Name (PDT) reivindicou na Assembleia Legislativa a execução de obras de revitalização na antiga rodoviária de Campo Grande, no bairro Amambaí, com ações de assistência social para a recuperação de dependentes químicos.

A medida foi tomada após o recebimento de reclamações de moradores que convivem todos os dias com usuários de drogas, criminalidade e ameaças na porta de suas casas. Conforme relatos apresentados ao parlamentar, a antiga rodoviária pode ser considerada um centro de convivência de usuários de drogas.

O deputado estadual pede ações de assistência social e psicológica, acolhimento e orientação. Uma sugestão de Jamilson Name é incluir na estrutura da antiga rodoviária um centro de capacitação profissional

A solicitação do deputado Jamilson Name foi encaminhada ao prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad.