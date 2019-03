Jamilson Name quer PM nas escolas para coibir violência

O deputado estadual Jamilson Name apresentou na Assembleia Legislativa um pedido para que a Secretaria de Estado de Segurança Pública para que atuarem dentro das escolas para dar mais segurança a alunos e professores.

A medida fortalecer a proteção diante dos ataques ocorridos em escolas públicas de outros estados brasileiros onde alunos, professores e outros funcionários foram mortos ou feridos por armas de fogo e até uma machadinha.

“É uma maneira efetiva de garantir a segurança dos alunos e funcionários das instituições de ensino, principalmente por atravessarmos um período em que esse tipo de crime contra a vida tem se tornado mais constante”, destaca o deputado Jamilson Name ressaltando que a iniciativa tem respaldo na Constituição Federal.

No caso da Capital, a solicitação do deputado Jamilson Name também será encaminhada ao prefeito Marquinhos Trad para que haja o mesmo trabalho com a Guarda Municipal.



