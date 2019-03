Jamilson Name quer nova ponte sobre o Córrego Rico em Rio Negro

O deputado estadual Jamilson Name solicitou na Assembleia Legislativa a construção de uma ponte sobre o córrego Rico, em Rio Negro, em uma estrada que liga a área rural ao município de São Gabriel d´Oeste.

O pedido tem como base a solicitação do vereador Eronildes Sabino Nery, da Câmara Municipal de Rio Negro. Conforme o parlamentar, a estrada está com pontes de madeira em péssimo estado de conservação. Esse é um dos fatores para o atraso para a produção e a retirada de produtos derivados da pecuária. Outro ponto destacado é a dificuldade para a realização do transporte escolar.

O pedido foi encaminhado para o secretário de Infraestrutura Murilo Zauith e ao presidente da Agesul - Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, Luis Roberto Martins de Araújo.