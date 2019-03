Jamilson Name quer implantação da Junta Comercial em Miranda

O deputado estadual Jamilson Name (PDT) solicitou ao Governo do Estado a implantação de um escritório da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul – JUCEMS – no município de Miranda. A reivindicação do parlamentar tem a parceria do vereador Edson Moraes.

A medida tem o objetivo de evitar que os moradores de Miranda tenham que se deslocar mais de 70 km para atendimento no escritório da Junta Comercial mais próxima, que fica na cidade de Aquidauana. A instalação do escritório em Miranda facilitaria a vida também da população e Bodoquena que também atualmente tem que se deslocar até Aquidauana, um percurso de 130 km, para ter acesso aos serviços da JUCEMS.

“É um deslocamento que atrapalha a vida do empreendedor, principalmente do microempresário que muitas vezes não pode se ausentar da cidade. A instalação de um escritório da JUCEMS em Miranda vai facilitar a vida dos empresários e do comércio em geral, além de permitir novas atividades de orientação e incentivo às empresas da região”, destaca o deputado estadual Jamilson Name.