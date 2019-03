Jamilson Name quer equipes multidisciplinares nas escolas estaduais

O deputado estadual Jamilson Name (PDT) solicitou ao Governo do Estado a destinação de equipes multidisciplinares, compostas por assistente social, psicólogo e psicopedagogo, para atender aos alunos das escolas da rede estadual de ensino.

“Essa é uma forma de melhorar as condições de ensino e aprendizagem e impedir o crescimento da onda de violência nas escolas com ações de preventivas de acompanhamento, orientação e promoção do bem-estar”, afirma Jamilson Name.

O parlamentar destaca que a ação da equipe multidisciplinar melhora não apenas a situação do aluno em sala de aula, mas no convívio com os amigos e com a família. “Isso possibilita melhoria das condições de saúde mental, reduzindo a possibilidade de depressão e suicídio, e contribuindo para a redução da violência”, explica o deputado Jamilson Name.

A solicitação do deputado Jamilson Name foi encaminhada ao governador Reinaldo Azambuja e à secretária de Estado de Educação Maria Cecilia Amêndola da Motta.