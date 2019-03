Jamilson Name quer destinação de viaturas para Polícia Ambiental de Anastácio

O deputado estadual Jamilson Name solicitou ao Governo do Estado a destinação de viaturas para reforçar a Polícia Militar Ambiental em Anastácio. O pedido tem a parceria do vereador Dinho Vital.

A iniciativa tem duas motivações: melhorar a segurança contra crimes ambientais e preservar o Pantanal, o maior patrimônio ecológico do Mato Grosso do Sul. “A Polícia Militar Ambiental tem desempenhado um brilhante trabalho contra os crimes ambientais em nosso Estado. Um trabalho que precisa de melhor apoio estrutural para que tenhamos a completa proteção do ecossistema, em especial do Pantanal”, explica Jamilson Name.

O vereador Dinho Vital destaca que Anastácio é o Portal do Pantanal. “Por esse motivo é imprescindível a atuação da Polícia Militar Ambiental e o reforço do policiamento com novas viaturas, que vão otimizar o trabalho desses servidores que se dedicam à educação, fiscalização e repressão aos crimes ambientais”, ressalta o vereador Dinho Vital.

A solicitação foi encaminhada para o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.