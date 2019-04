Jamilson Name quer asfalto na linha de ônibus do Leon Denizart

O deputado estadual Jamilson Name solicitou ao prefeito de Campo Grande e ao secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos Rudi Fiorese a conclusão da 3ª etapa da pavimentação asfáltica da linha de ônibus do Conjunto Leon Denizart Conte, no bairro Jardim Noroeste.

O pedido foi formulado após reunião com o presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Noroeste, Carlos Henrique Faustino Rosa. A Prefeitura de Campo Grande tenta viabilizar recursos com o governo federal para implantação da obra de apenas 3 km.

“A preocupação dos moradores é que não seja ampliada a malha de asfalto no bairro e a expectativa gerada em torno do projeto se torne frustração em razão da dificuldade de acesso por ônibus e outros tipos de veículos que tentam chegas ás diversas ruas do Leon Denizart Conte”, explica o deputado Jamilson Name.