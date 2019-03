Jamilson Name propõe corte de ICMS sobre matéria-prima para alimentos

O deputado estadual Jamilson Name solicitou ao Governo do Estado a inclusão de fabricantes de gêneros alimentícios como beneficiários na isenção de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – para a compra de matéria-prima destinada à produção de alimentos.

Conforme o parlamentar, o Decreto nº 15,167, publicado pelo Governo do Estado em fevereiro, isentou a indústria têxtil do pagamento do ICMS até 2.032, como forma de alavancar o desenvolvimento do setor em Mato Grosso do Sul. “A nossa proposta é fazer o mesmo com a indústria alimentícia, para que os empresários possam fortalecer o setor, estimular a concorrência e, principalmente, levar produtos mais baratos para o mercado. Dessa forma ganham a indústria, o comércio e a população que vai ter produtos alimentícios mais baratos”, explica Jamilson Name.

“É uma forma de incentivar a criação de melhores condições para o empresariado expandir os negócios, gerar emprego e incentivar a produção, indústria e comércio em Mato grosso do Sul”, afirma o deputado Jamilson Name.

A proposta de Jamilson Name foi encaminhada ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Fazenda, Felipe Mattos de Lima Ribeiro.