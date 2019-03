Jamilson Name mobiliza Fundesporte para apoiar projeto Buscando Novos Sonhos

Marcelo Pereira - Assessoria de imprensa Deputado Jamislon Name

O deputado estadual Jamilson Name solicitou na Assembleia Legislativa que o diretor-presidente da Fundesporte - Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, Marcelo Ferreira Miranda, viabilize a destinação de Kit de material esportivo ao projeto “Buscando Novos Sonhos”, que atende mais de 1.500 crianças, no Município de Costa Rica.

O pedido foi encaminhado pela Câmara Municipal de Costa Rica, assinado pelos vereadores Waldomiro Bocalan e Rosângela Marçal. Conforme os vereadores, o “Projeto Buscando Novos Sonhos” oferece diversas modalidades esportivas. No entanto, a ausência de materiais esportivos adequados tem dificultado o atendimento às crianças.

O deputado Jamilson Name explica que a solicitação tenta incentivar a prática esportiva pelas crianças como ferramenta educativa e social. “A criança que pratica esporte tem melhor concentração e dedicação. Isso facilita os estudos, a harmonia em casa com a família e a convivência saudável. Tudo isso longe das drogas e da criminalidade”, afirma Jamilson Name.

O projeto Buscando Novos Sonhos tem como objetivo promover a educação, o esporte e a cultura em Costa Rica. Pelo projeto, já foram desenvolvidos aulas gratuitas para crianças e adolescentes de Basquete, Balé, Aulas de Dança, Fanfarra, Futebol de Campo, Futsal, Futebol Society, Jiu Jitsu, Karatê, Violão e Lego Robótica.