Jamilson Name e vereadora Janete Córdoba reivindicam asfalto para a rodovia MS-485

O deputado estadual Jamilson Name e a vereadora Janete Córdoba, presidente da Câmara Municipal de Amambai (MS), solicitaram ao Governo do Estado a realização de obras para pavimentação asfáltica da rodovia MS-485, no trecho que liga Amambai a Aral Moreira.

Conforme os parlamentares, o asfaltamento desse trecho da rodovia é importante para o transporte da produção rural da região e melhora o acesso das crianças e jovens da comunidade à Escola Agrotécnica Lino Amaral Cardinal, que hoje cede espaço também para o Centro de Pesquisa da Fundação Mato Grosso do Sul.

“Essa obra é um desejo antigo da população de Amambai que depende da MS-485 para todo o tipo de deslocamento. O asfalto vai dar maior desenvolvimento regional e reduzir gastos com manutenção de veículos que rotineiramente os motoristas são obrigados a fazer em razão das condições ruins em trechos da rodovia”, explica o deputado Jamilson Name.