Jamilson Name e vereadora Aninha querem ampliar atendimento a pessoas com câncer

Otávio Coelho, deputado Jamilson Name e a vereadora Aninha.

O deputado estadual Jamilson Name solicitou ao Governo do Estado a destinação de um veículo para auxiliar as atividades da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Nova Alvorada do Sul. A iniciativa foi tomada em conjunto com a vereadora Rosângela Alves da Silva, conhecida como Aninha, e atende ao pedido de Ezenir Castelão Sezerino, tesoureira da instituição.

O objetivo dos parlamentares é expandir as atividades da Rede Feminina de Combate ao Câncer que tem a finalidade de atender mulheres com câncer, moradores das áreas urbanas e assentamentos na área rural do município. O trabalho consiste na orientação, assistência, transporte de pacientes para exames, consultas, cirurgias e atendimentos específicos no Hospital do Câncer em Campo Grande.

“É uma medida para o Estado ajudar as pessoas que sofrem com o câncer. E também tem a finalidade de proporcionar melhor qualidade de vida e dar um apoio maior para os voluntários da Rede como forma de estimular o desenvolvimento das atividades junto à população de Nova Alvorada do Sul”, afirma o deputado Jamilson Name.