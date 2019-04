Jamilson Name e vereador Renato Miranda solicitam médico legista para Jardim

Vereador Renato Miranda e o deputado Jamilson Name com o documento encaminhando o pedido da população para o Governo do Estado

O deputado estadual Jamilson Name apresentou na Assembleia Legislativa uma Indicação solicitando ao Governo do Estado a designação de um médico legista para o município de Jardim.

O pedido foi apresentado pelo vereador Renato Miranda. Em reunião com o deputado Jamilson Name, Renato Miranda expôs os transtornos causados pela falta de médico legista em Jardim: As famílias precisam aguardar o transporte do corpo para Dourados ou Ponta Porã, cidades a mais de 200 quilômetros, para poderem iniciar o velório. É comum que o tempo de espera pelo exame necroscópico e retorno do corpo leve 12 horas.

O pedido do deputado Jamilson Name e do vereador Renato Miranda foi encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.