Jamilson Name e vereador Neninha solicitam recapeamento das ruas de Naviraí

O deputado estadual Jamilson Name encaminhou, a pedido do vereador Ederson Dutra, o Neninha, uma Indicação solicitando ao Governo do Estado a destinação de matéria-prima para a realização de obras de recapeamento das vias públicas do município de Naviraí.

Naviraí integra o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul- CONISUL, que adquiriu a usina móvel de asfalto com o objetivo de melhorar a infraestrutura da região, especialmente o transporte.

Na Câmara Municipal de Naviraí, o vereador Neninha criticou as más condições de trafegabilidade, das ruas e avenidas da cidade e declarou que a Prefeitura Municipal tem encontrado muitas dificuldades para resolver o problema.

A saída foi pedir apoio do deputado estadual Jamilson Name para viabilizar o recapeamento junto ao Governo do Estado. Para isso, o deputado encaminhou a solicitação para destinação de materiais para obras de recapeamento ao governador Reinaldo Azambuja, ao secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith; e ao presidente da Agesul – Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos, Luis Roberto Martins de Araujo.