Jamilson Name e vereador Marquinhos Lino querem manutenção das estradas de assentamentos

Vereador Marquinhos Lino e deputado Jamilson Name

Para mudar a dura realidade dos moradores dos assentamentos Caracol e Santa Marina, localizados no município de Bela Vista, o deputado estadual Jamilson Name encaminhou o pedido do vereador Marquinhos Lino para solicitar, em caráter de urgência, a recuperação e manutenção das estradas internas dos dois assentamentos.

Quem transita pelos assentamentos é obrigado a encarar estradas em péssimo estado de conservação, o que dificulta o acesso, o tráfego de veículos e o escoamento da produção da região.



O pedido do deputado estadual Jamilson Name e do vereador Marquinhos Lino foi encaminhado ao diretor-presidente da AGESUL - Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, Luis Roberto Martins de Araujo, e ao secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith.