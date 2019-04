Jamilson Name e vereador Gersinho querem academia ao ar livre em Ivinhema

O deputado estadual Jamilson Name, a pedido do vereador Gerson Gonçalves de Carvalho, conhecido como Gersinho, encaminhou à Secretaria de Infranfraestrutura uma solicitação para a instalação de uma academia ao ar livre na praça do Conjunto Residencial Eco Park, no município de Ivinhema.

O objetivo é atender aos pedidos da população do conjunto habitacional onde residem 2 mil pessoas e criar alternativa para exercício que proporcionará mais qualidade de vida para a população, pois a academia de ao ar livre é uma opção saudável, de lazer e principalmente, bem estar social.