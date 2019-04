Jamilson Name e vereador Dinho Vital querem reforma de Escola Indígena de Anastácio

Marcelo Pereira - Assessoria de Imprensa Deputado Estadual Jamilson Name

Deputado Jamilson Name eo vereador Dinho Vital, do município de Anastácio

O deputado estadual Jamilson Name e o vereador Dinho Vital solicitaram ao Governo do Estado a reforma e ampliação da Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva, localizada na Aldeia Indígena Aldeinha, no município de Anastácio.

O pedido inclui a construção de uma quadra coberta, com vestiários, para atender às demandas dos alunos. Conforme o vereador Dinho Vital, a Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva está em péssimo estado de conservação e precisa de obras para a reforma da estrutura física.

Além disso, o deputado Jamilson Name destaca a necessidade da construção de uma quadra de esportes coberta para oferecer aos estudantes o efetivo acesso à prática de atividades de esporte e a realização de atividades escolares, sem ter que depender das condições do clima em Anastácio e região.